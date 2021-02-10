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وزير الدفاع الإسرائيلى يبحث مع نظيره الروسى التنسيق فى سوريا

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القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الدفاع الإسرائيلى، بينى جانتس، هاتفيا مع نظيره الروسى، سيرجى لافروف التنسيق فى سوريا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

وفى وقت سابق أكد بينى جانتس، وزير الدفاع الإسرائيلي لنظيره الأمريكى، لويد أوستين، أنه يجب التصدى للنشاط الإيرانى، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي لنظيره الأمريكى، إنه يجب صياغة سياسة فعالة ضد إيران.

فيما قال وزير الدفاع الأمريكى لنظيره الإسرائيلي: ملتزمون بالحفاظ على تفوق إسرائيل العسكري.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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