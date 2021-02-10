شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبى يحث الحكومة السودانية الجديدة على تسريع أجندة الإصلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حث الاتحاد الأوروبى الحكومة الانتقالية الجديدة في السودان، على تسريع أجندة الإصلاح السياسى والإقتصادي فى البلاد، وكذلك المضى قدماً في تنفيذ اتفاقية جوبا للسلام، ورحب الاتحاد الأوروبي، في بيان وزعته بعثة الاتحاد الأوروبى فى السودان، بأداء اليمين لمجلس وزراء الحكومة السودانية الجديدة وزيادة أعضاء مجلس السيادة، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية جوبا للسلام.