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التحالف العربى: الطائرة التى حاولت استهداف مطار أبها من نسخة مسيرة أبابيل تى الإيرانية

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القاهرة - سامية سيد - أكد التحالف العربى في اليمن، أن الطائرة المفخخة التي حاولت استهداف مطار أبها نسخة من المسيرة الإيرانية أبابيل تي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأعلنت الدول العربية، تضامنها مع المملكة العربية ضد محاولات الحوثيين استهداف أمنها، جاء ذلك بعدما أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية فى اليمن، السيطرة على حريق في طائرة مدنية بمطار أبها الدولى فى المملكة العربية السعودية، بعد استهدافه من قبل الحوثيين، وأكد التحالف، أن محاولة استهداف مطار "أبها" وتهديد المسافرين المدنيين جريمة حرب، معلنا اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين من تهديدات الحوثيين.

وأكد التحالف العربى أنه ستتم محاسبة ميليشيات الحوثي بما يتوافق مع القانون الدولي، مضيفاً أن محاولة استهداف مطار أبها وتهديد المسافرين المدنيين جريمة حرب، متابعا: نتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين من تهديدات الحوثيين.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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