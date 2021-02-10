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الخارجية الأمريكية: الحوثيون مسئولون عن الهجمات ضد السعودية بدعم من إيران

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القاهرة - سامية سيد -  

قالت وزارة الخارجية الأمريكية: سنقف مع حلفائنا في السعودية، موضحة أن الحوثيين مسؤولون عن الهجمات التي تستهدف السعودية بدعم من إيران، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية: سنعمل مع الحلفاء على وقف هجمات الحوثيين، متابعة: لدينا خيارات للتعامل مع الحوثيين من بينها العقوبات.

وتابعت وزارة الخارجية الأمريكية: سنواصل الضغط على الحوثيين وإيران التي تقدم الدعم لهم، وسنبحث في آليات جديدة للتعامل مع الحوثيين

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية: مبعوثنا الخاص لليمن يستمع للحلفاء حول الوضع في اليمن، موضحة أن قرار مراجعة تصنيف الحوثي مرتبط فقط بالأوضاع الإنسانية باليمن.

 

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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