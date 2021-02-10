شاهد.."الأنباء الكويتية": الفنانة المرتدة عن الإسلام عراقية وتحمل الجنسية الإريترية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

نفى مصدر أمني صحة ما ذكرته الفنانة بسمة المعروفة بالفنانة "بسمة الكويتية" التي ارتدت عن الإسلام إلى اليهودية، حيث ادعت أنها كويتية.



وأكد المصدر لصحيفة الأنباء الكويتية أنها عراقية الأصل، وقد حاولت أن تحصل على الجنسية الكويتية لكنها لم تتمكن من ذلك، واضطرت تحت وطأة المستندات التي تمت مواجهتها بها للاعتراف بأنها عراقية، وأنها قامت بتعديل أوضاعها إلى الجنسية الإريترية، وقد حصلت على إقامة بهذه الجنسية لكنها غادرت إلى دولة أخرى.

وأعلنت الفنانة بسمة الكويتية أنها ارتدت عن الدين الإسلامي واعتنقت الديانة اليهودية، وذلك بنشرها فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وهاجمت بسمة في الفيديو الحكومة الكويتية قائلةً: "أنا ابتسام حميد الملقبة بالمطربة بسمة الكويتية، أعلن تركي للإسلام لأنه دين الإرهاب الذي يستحقر المرأة ويضطهدها ويعنفها ولا يعطيها حقوقها بالكامل وبكل فخر أعلن اعتناقي للديانة اليهودية"، وفق ما قالت.

وتابعت: "كما أعلن أيضًا معارضتي وعدم انتمائي لنظام آل صباح الذي يرفض التطبيع وحرية التطبيع وحرية الرأي"، مختتمة حديثها بقولها: "لا ولاء ولا انتماء".