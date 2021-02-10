شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. هاتف «شاومي Mi11» ينجح في اختبار القوة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نجح هاتف “شاومي Mi11” في اجتياز “اختبار القوة”، بعدما خضع لعدد من الإجراءات لمعرفة قدرته على التحمل والعمل.

ووفقاً لـ”سبوتنيك”، فقد خضع الهاتف لجملة من التحديات لمعرفة مدى مقاومته وقدرته على العمل في ظل هذه الظروف الصعبة.

وقام مختبر قوة الهواتف “زاك نيلسون” بإزالة الغطاء البلاستيكي الواقي من سطح شاشة الهاتف، مستخدما أداة حادة لجرحه ليتمكن من العمل بعد ذلك، وبعدا قام بتعريضه للنار مستخدما ولاعة لمعرفة قدرته على التحمل ولينجح الهاتف في العمل.

وحاول نيلسون تحطيمه بأصابعه الى أنه لم ينجح، ليثبت الهاتف جودته في تحمل الظروف القاسية.