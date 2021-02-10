شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور» يوضح خطوات إلغاء مستخدم المركبة عبر منصة أبشر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشفت الإدارة العامة للمرور عن طريقة وخطوات إلغاء مستخدم المركبة عبر منصة “أبشر” الإلكترونية. وأوضحت الإدارة العامة للمرور، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، خطوات إلغاء مستخدم المركبة على النحو التالي: • الدخول لحساب المستخدم عبر منصة أبشر • التفاويض • تفاويض المركبات • إلغاء مستخدم المركبة

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