شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الغد.. سحب رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدا الخميس، على مختلف أرجاء المملكة.

وتوقع المركز الوطني أن تشهد الممكة طقسا مستقرا بوجه عام وتنشط الرياح السطحية على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية كذلك أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، مع فرصة لتكون السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير والباحة، ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.

وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 34 درجة مئوية، في حين ستشهد طريف أقل درجة حرارة وهي 19 مئوية.