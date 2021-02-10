شكرا لقرائتكم خبر عن لا تتهاون بالاقتراب.. فيديو توعوي من وزارة الصحة لحمايتك من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نشرت وزارة الصحة اليوم الأربعاء “فيديو توعوي” للتحذير من خطورة التهاون في الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا. واختارت الوزارة “لا تتهاون بالاقتراب” عنوانا للمقطع التوعوي لتحذير المواطنين والمقيمين من خطورة الاقتراب والتهاون والتراخي في الاشتراطات الصحية، لاسيما بعد زيادة معدلات الإصابة بالفيروس خلال الفترة الأخيرة. وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 369 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 371356 حالة . وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 306 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 362368 حالة، فيما سجلت 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6415 حالة وفاة. وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2573 والحالات الحرجة 417 حالة.

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