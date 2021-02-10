شكرا لقرائتكم خبر عن «مكافحة الإشاعات» تكشف حقيقة تسجيلات نائب أمير المدينة بشأن علاج كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشفت هيئة مكافحة الإشاعات – منصة مستقلة للتصدي للإشاعات داخل المملكة- حقيقة التسجيلات المتداولة والمنسوبة لسمو نائب أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير سعود بن خالد الفيصل عن طريقة العلاج من فيروس كورونا. وشددت الهيئة عبر حسابها الرسمي على “تويتر” على عدم صحة تلك التسجيلات المتداولة قائلة: “لا صحة للتسجيلات المتداولة مجدداً والمنسوبة لسمو نائب أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سعود بن خالد الفيصل عن طريقة العلاج من فيروس كورونا‏”. وسبق أن وضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة المدينة المنورة بأن التسجيلات والمقاطع المرئية المنسوبة لسمو نائب أمير منطقة غير صحيحة داعياً لتحري الدقة.

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