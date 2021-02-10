شكرا لقرائتكم خبر عن «الإخبارية»: لم يتأثر أحداً من السكان بالاعتداء الحوثي على مطار أبها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشرت قناة “الإخبارية” تقريرا مصورا عن الاعتداء الحوثي الإرهابي على مطار أبها اليوم الأربعاء.

وأكد “مراسل الإخبارية” على أن الاستهداف الغاشم لمطار أبها لم يؤثر على السكان ولا على الحركة الطبيعية بمنطقة عسير بشكل عام، وعلى وجه الخصوص مدينة أبها.

وأظهر التقرير المصور حركة المرور الطبيعية على طرق أبها الرئيسية، بجانب حركة المواطنين والمقيمين داخل المولات التجارية دون توقف جراء الحادث الإرهابي الغاشم.

وأعلنت قوات التحالف، اليوم الأربعاء، عن اعتداء إرهابي جبان لاستهداف مطار أبها الدولي من الميليشيا الحوثية، وتعرض طائرة مدنية على أرض المطار لحريق تمت السيطرة عليه.

وأكد “التحالف” أنه يتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان، وسيتم محاسبة الإرهابيين من ميليشيا الحوثي بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.