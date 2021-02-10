شكرا لقرائتكم خبر عن القصيم.. ضبط 12 يمنيا بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت الجهات الأمنية بمنطقة القصيم من كشف عصابة أجنبية اعتادت النصب والاحتيال على مواطني وسكان المنطقة وخارجها، بعد ابتكار طريقة جديدة للتسول والاحتيال وسلب الأموال.

وكشفت الجهات الأمنية أن العصابة اعتادت طرق الأبواب وطلب أموال طائلة من السكان، بزعم دفعها “دية دم” لبعض المتورطين في الجرائم، وتبين أن ذلك حيلة لسلب الأموال وتوزيعها فيما بينهم.

وأكدت شرطة المنطقة أن العصابة تتكون من 12 شخصا من الجنسية اليمنية، وبحوزتهم مبلغ مالي وقدره (16.537) ريال وتم إحالتهم للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم.