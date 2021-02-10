شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة من وزير النقل لأهالي «القريات» بشأن تشغيل رحلات «القطار» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

زف وزير النقل صالح الجاسر، اليوم الأربعاء، بشرى سارة لأهالي محافظة القريات.

وقال الجاسر في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “يسرني الإعلان أن مارس العام القادم سيكون موعداً لتشغيل خدمة القطار بالقريات، بما في ذلك تقديم خدمة شحن السيارات بالقطارات لأول مرة في المملكة”.

وأضاف: “تم البدء في أعمال إصلاح المناطق المتضررة من السكة وسنتابع تنفيذها وفق أعلى معايير السلامة والجودة”.