شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة من وزير النقل لأهالي «القريات» بشأن تشغيل رحلات «القطار» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
زف وزير النقل صالح الجاسر، اليوم الأربعاء، بشرى سارة لأهالي محافظة القريات.
وقال الجاسر في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “يسرني الإعلان أن مارس العام القادم سيكون موعداً لتشغيل خدمة القطار بالقريات، بما في ذلك تقديم خدمة شحن السيارات بالقطارات لأول مرة في المملكة”.
وأضاف: “تم البدء في أعمال إصلاح المناطق المتضررة من السكة وسنتابع تنفيذها وفق أعلى معايير السلامة والجودة”.
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