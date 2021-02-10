الحريري يندد بالهجوم على مطار أبها السعودي

دبي - محمود عبدالرازق - ونشر الحريري تغريدة على "تويتر"، قال فيها :"الاعتداء على مطار أبها في المملكة العربية السعودية من جانب الميليشيات الحوثية جريمة حرب بكل المقاييس وتطور خطير يستدعي تحركا دولياً عاجلاً لوضع حد لهذه الجرائم. كل التضامن مع المملكة وقيادتها".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت القوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية، استهداف "مرابض الطائرات الحربية"، في مطار أبها الدولي في السعودية، بأربع طائرات مسيرة، لافتة إلى أن الإصابة كانت دقيقة.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لـ"أنصار الله" يحيى سريع، إن "سلاح الجو المسير يستهدف مرابض الطائرات الحربية في مطار أبها الدولي والذي يستخدم لأغراض عسكرية لاستهداف الشعب اليمني".