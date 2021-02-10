لقاء سعودي أمريكي بعد قرار بايدن بإلغاء الدعم على الحرب في اليمن

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضحت صحيفة "الشرق الأوسط" أن وزير الخارجية السعودي استقبل مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية الخاص إلى اليمن، تيم ليندركنغ.

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وجرى خلال الاستقبال بحث المستجدات على الساحة اليمنية، واستعراض الجهود المشتركة، لدعم سبل الوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.

حضر اللقاء السعودي الأمريكي، السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر.

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، صرّح أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعلن في وقت لاحق اليوم إنهاء دعم الولايات المتحدة للعمليات العسكرية في اليمن.

ويشهد اليمن نزاعا مسلحا بين القوات الحكومية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي وجماعة "أنصار الله" منذ عام 2014.

وأطلق تحالف دولي بقيادة المملكة العربية السعودية عملية عسكرية لدعم حكومة هادي المعترف بها دوليا في عام 2015. ومع ذلك لا يزال يسيطر الحوثيون على الجزء الأكبر من شمال البلاد، بما في ذلك العاصمة صنعاء.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في تصريحات سابقة، إن المملكة العربية السعودية ساهمت في أسوأ أزمة إنسانية مستمرة في اليمن.