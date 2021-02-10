مصر... ضبط 10 أطنان أحجار تحتوي على خام الذهب

دبي - محمود عبدالرازق - أعلنت وزارة الداخلية المصرية، أن عملية الضبط جاءت في إطار جهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الحفر والتنقيب عن خام الذهب، وفقا لما نشرته صحيفة "اليوم السابع".

ونجحت قوة أمنية تابعة لمركز شرطة أسوان بمديرية أمن أسوان، والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط سيارتين نقل، مُحمل عليهما كمية من الأحجار التي يستخلص منها خام الذهب، تزن حوالي10 أطنان تقريبا.

وتبين أن السيارة يستقلها 4 أشخاص، وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط، أقروا بقيامهم بالتنقيب غير المشروع عن خام الذهب بقصد التربح، وأن الأحجار من متحصلات التنقيب.