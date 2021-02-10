شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تقرر إغلاق الشواطئ والحدائق لمدة أسبوعين بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت سلطنة عمان إغلاق الشواطئ والحدائق لمدة أسبوعين ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

كما قررت سلطنة عمان الاستمرار في إغلاق المنافذ حتى إشعار آخر.

وفى وقت سابق قررت سلطنة عمان إغلاق منافذها البرّية حتى إشعارٍ آخر، وذلك في ظل ما تشهده أعداد المصابين بفيروس كورونا من ارتفاع متزايد، مشيرة إلى أن هذا القرار يأتي وقايةً للمجتمع من مزيدٍ من التفشّي لهذا الفيروس، وحمايةً للمنظومة الصحيّة في السلطنة وتعزيزًا لقدرتها على التعامل مع هذه الجائحة.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية /الأحد/، أن اللجنة العليا المكلّفة ببحث آلية التعامل مع التطوُّرات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا بالسلطنة تابعت تطوُّرات هذه الجائحة وإجراءات الوقاية منها وسُبُل تجنّب انتشارها.