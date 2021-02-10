شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها أنه على نفقتهم الخاصة.. 10 ضوابط للحجر على جميع المسافرين إلى الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المتحدث الرسمي في الإدارة العامة للطيران المدني سعد العتيبى، عن اجتماعات مكثفة مع الأجهزة المعنية لتطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن الحجر المؤسسى لدى الفنادق المحلية على جميع القادمين إلى البلاد لمدة 7 أيام على نفقتهم الخاصة، وذلك اعتباراً من 21 فبراير الجاري، من خلال التسجيل في منصة كويت مسافر على أن تستكمل مدة الحجر المقررة (7 أيام أخرى) في المنزل.

أعلن سعد العتيبي في تصريح خاص لـ«القبس» أن أبرز التصورات المطروحة في شأن الحجر المؤسسي، هو عدم سفر أي مواطن أو مقيم إلى خارج البلاد إلا بعد حجز واختيار موقع الحجر المؤسسي في أحد الفنادق ودفع التكاليف المالية بالكامل، قائلاً «إن التكاليف المالية غير مسترجعة، وسيدفعها المسافر قبل السفر بحيث تشمل فترة الحجر المؤسسي المقررة بـ 7 أيام متواصلة».

«لكن كيف سيكون التعامل مع القادمين إلى البلاد للمرة الأولى؟»، سألت «القبس» العتيبي فأجاب: «يجب على القادمين لأول مرة حجز الفندق عبر منصة كويت مسافر قبل وصولهم إلى البلاد لتطبيق فترة الحجر المؤسسي». وبين أن شركات الطيران ستكون منوطة بالتأكد من توافر اشتراطات السفر للقادمين إلى البلاد، سواء في ما يتعلق بإجراء فحص PCR أو اعتماد الحجر المؤسسي في الفنادق.

جميع الفنادق وقال العتيبي إن هناك تنسيقاً يجري مع وزارة الإعلام ممثلة بقطاع السياحة واتحاد الفنادق بشأن الفنادق المشاركة في الحجر المؤسسي، حيث سيكون المجال متاحاً أمام جميع الفنادق وفق اشتراطات صحية محددة. وعن أهم الاشتراطات التي سيتم وضعها في الفنادق، أفاد العتيبي بأن تطبيق الاشتراطات الصحية أمام المحجورين سيكون من مسؤولية الفنادق، حيث سيتم وضع أدوار مخصصة في كل فندق للمسافرين القادمين، وتقديم الوجبات الغذائية لهم في علب مغلقة منعاً لانتقال فيروس «كورونا». وحول أسعار الفنادق وتكاليفها، أجاب العتيبي أن الأسعار ستكون متاحة للجميع ولم يتم الاتفاق على سعر محدد، بل إن المسافر باستطاعته اختيار الفندق والسعر الذي يتوافق مع إمكاناته المادية في الحجر المؤسسي، حيث ستتوافر فنادق 3 و4 و5 نجوم أمام كل القادمين إلى البلاد.

التشغيل التجاري وكانت اللجنة العليا لإعادة تشغيل الرحلات التجارية في مطار الكويت الدولي قد بحثت خلال اجتماعها العاشر، امس، مستجدات التشغيل التجاري في ظل التطورات الحادثة لجائحة كورونا، وذلك بمشاركة جهات عدة، منها وزارات الخارجية والداخلية والمالية، بجانب الإدارة العامة للجمارك، والأمانة العامة للتخطيط والتنمية. وناقشت اللجنة آلية تطبيق القرارات الأخيرة لمجلس الوزراء بشأن تطبيق الحجر المؤسسي، اعتبارا من 21 فبراير الجاري.

استثناء المرضى وكبار السن بسؤال العتيبي عن وجود فئات سيتم استثناؤها من الحجر المؤسسي، سواء المرضى أو كبار السن، أفاد بأن المرضى سيتم نقلهم إلى المستشفيات ولن يتم حجرهم، فيما لا يزال يبحث استثناء كبار السن من الحجر المؤسسي.

10 ضوابط للحجر المؤسسى فى الفنادق

1- يفرض الحجر المؤسسي على المواطنين والمقيمين.

2- شركات الطيران تتأكد من حجوزات المسافرين للفنادق.

3- المسافر لديه الحرية في اختيار الفندق حسب إمكاناته.

4- إتاحة الفرصة لجميع الفنادق في البلاد للاستفادة من الحجر المؤسسي.

5- كل فندق سيخصص طوابق للمحجورين لمدة أسبوع.

6- بعد انتهاء مدة الحجر المؤسسي يكمل الشخص الحجر في المنزل.

7- الفندق سيتكفل بتقديم وجبات غذائية مغلفة للمحجورين منعا للاصابة بالفيروس.

8- التكاليف المالية للفنادق غير مسترجعة، وسيدفعها المسافر قبل السفر.

9- تنسق الطيران المدني مع «الاعلام» ممثلة بقطاع السياحة واتحاد الفنادق.

10- تطبيق الاشتراطات الصحية امام المحجورين سيكون مسؤولية الفنادق.

