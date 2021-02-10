اخبار الخليج

مقتل وإصابة العشرات من ميليشيا الحوثى الإرهابية فى جبهة صرواح باليمن

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة العشرات من ميليشيا الحوثى الإرهابية فى جبهة صرواح باليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سقط عشرات القتلى والجرحى من ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، اليوم الأربعاء، بنيران أبطال الجيش اليمني والمقاومة الشعبية وبغارات لطيران تحالف دعم الشرعية في جبهات صرواح غربي محافظة مارب.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر عسكري قوله، إن أبطال الجيش والمقاومة الشعبية كسروا هجمات انتحارية شنتها الميليشيا الحوثية في جبهة صرواح، وكبدوها عشرات القتلى والجرحى، إلى جانب خسائر أخرى في العتاد.
وأضاف أن مدفعية الجيش استهدفت تجمعات للميليشيا الحوثية في مواقع متفرقة بالجبهة، وأسفر القصف عن خسائر بشرية ومادية في صفوف الميليشيات، فيما تمكنت القوات من تدمير طائرتين مسيرتين مفخختين تابعتين للميليشيا فور تحليقهما باتجاه مواقع الجيش.
وفي الجبهة ذاتها، دمر طيران التحالف ثلاث مركبات كانت تقل تعزيزات في طريقها للميليشيا الحوثية، ومصرع جميع من كانوا على متنها.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا