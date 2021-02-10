شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة العشرات من ميليشيا الحوثى الإرهابية فى جبهة صرواح باليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سقط عشرات القتلى والجرحى من ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، اليوم الأربعاء، بنيران أبطال الجيش اليمني والمقاومة الشعبية وبغارات لطيران تحالف دعم الشرعية في جبهات صرواح غربي محافظة مارب.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر عسكري قوله، إن أبطال الجيش والمقاومة الشعبية كسروا هجمات انتحارية شنتها الميليشيا الحوثية في جبهة صرواح، وكبدوها عشرات القتلى والجرحى، إلى جانب خسائر أخرى في العتاد.

وأضاف أن مدفعية الجيش استهدفت تجمعات للميليشيا الحوثية في مواقع متفرقة بالجبهة، وأسفر القصف عن خسائر بشرية ومادية في صفوف الميليشيات، فيما تمكنت القوات من تدمير طائرتين مسيرتين مفخختين تابعتين للميليشيا فور تحليقهما باتجاه مواقع الجيش.

وفي الجبهة ذاتها، دمر طيران التحالف ثلاث مركبات كانت تقل تعزيزات في طريقها للميليشيا الحوثية، ومصرع جميع من كانوا على متنها.