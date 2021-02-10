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رئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان: وحدة القوى السودانية ضرورة لإنقاذ البلاد

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القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أن وحدة القوى السودانية ضرورة لإنقاذ البلاد، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وقال رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، في رسالة للحكومة السودانية الجديدة: قطار التغيير مستمر بحماية من الشعب.

 

وفى وقت سابق أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أهمية دور الإدارة الأهلية في استقرار الأوضاع الأمنية وترسيخ السلم الاجتماعي بالسودان.

 

وأشاد البرهان، لدى لقائه الثلاثاء وفد الإدارة الأهلية بولاية شمال دارفور (غرب السودان)، بدور الإدارة الأهلية في المحفاظة على التعايش السلمي بين المكونات الاجتماعية، خاصة خلال المرحلة المقبلة، بعد توقيع اتفاق السلام وتشكيل الحكومة الجديدة، التي شملت مشاركة "حركات الكفاح المسلح".

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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