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الصور الأولى لطائرة مدنية تعرضت لاعتداء حوثى على أرض مطار أبها الدولى

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القاهرة - سامية سيد - بثت قناة العربية الإخبارية صورا تظهر تلفا وأضرارً بهيكل طائرة مدنية فى مطار أبها الدولى بالمملكة العربية بعد استهدافها من قبل ميليشيا الحوثي.

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وأعلن التحالف العربي لدعم الشرعية فى اليمن، السيطرة على حريق في طائرة مدنية بمطار أبها الدولى فى المملكة العربية السعودية، بعد استهدافه من قبل الحوثيين.

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وأكد التحالف، أن محاولة استهداف مطار "أبها" وتهديد المسافرين المدنيين جريمة حرب، معلنا اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين من تهديدات الحوثيين.

 

وشدد التحالف العربى، على أهمية سيتم محاسبة ميليشيات الحوثى بما يتوافق مع القانون الدولى.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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