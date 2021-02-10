شكرا لقرائتكم خبر عن مفوضية الانتخابات الليبية: إنجاز الاستفتاء على الدستور يحتاج 7 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مفوضية الانتخابات الليبية، أن إنجاز الاستفتاء على الدستور يحتاج 7 أشهر، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقبلها حث مجلس الأمن الدول الأعضاء على احترام تنفيذ وقف إطلاق النار فى ليبيا وانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة، وفقا لمصادر إعلامية.

ودعا مجلس الأمن فى بيان جميع الدول الأعضاء إلى الامتثال الكامل لحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.

وفى وقت سابق قال كريستيان جيمس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الرئيس الأمريكى جو بايدن سيبذل جهودا كبيرة لحل القضية الفلسطينية، باعتبار أن هذه القضية مهمة للمجتمع الدولى بشكل عام.