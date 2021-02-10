شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الحريرى يدين استهداف ميليشيا الحوثى لمطار أبها بالسعودية: جريمة حرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان سعد الحريرى، رئيس وزراء لبنان، اعتداء ميليشيات الحوثيين على مطار أبها بالمملكة العربية السعودية، معربا عن تضامنه مع المملكة السعودية، وقال الحريرى فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"الاعتداء على مطار أبها في المملكة العربية السعودية من جانب الميليشيات الحوثية جريمة حرب بكل المقاييس وتطور خطير يستدعي تحركا دولياً عاجلاً لوضع حد لهذه الجرائم، كل التضامن مع المملكة وقيادتها".



سعد الحريرى

وفى سياق آخر أعربت مصر، اليوم الأربعاء، عن بالغ إدانتها واستهجانها بأشد العبارات استهداف ميليشيا الحوثي، مطار أبها جنوب المملكة العربية السعودية، وكذلك مواصلة ميليشيا الحوثي أعمالها العدائية التي تستهدف أراضي المملكة.

وتؤكد مصر مُجددًا على تضامنها ووقوفها، حكومة وشعبًا، مع الشقيقة السعودية في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الآثمة، التي تُهدد أمن واستقرار المملكة وسلامة مواطنيها والمُقيمين على أراضيها، فضلا عما تُمثله من تهديد سافر ومباشر للأمن والاستقرار الإقليمييّن.