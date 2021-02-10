شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف»: اعتداء إرهابي حوثي لاستهداف مطار أبها وتعرض طائرة مدنية لحريق تمت السيطرة عليه والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت قوات التحالف، اليوم الأربعاء، عناعتداء إرهابي جبان لاستهداف مطار أبها الدوليمن الميليشيا الحوثية، وتعرض طائرة مدنية على أرض المطار لحريق تمت السيطرة عليه.

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