شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث «حساب المواطن»: متوسط دعم الأسرة الواحدة 1048 ريالاً لمستفيدي دفعة فبراير والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشف برنامج حساب المواطن عن تفاصيل الدفعة الـ39 للمستفيدين من البرنامج عن شهر فبراير الجاري.
وأوضح البرنامج أنه تم اليوم (الأربعاء) إيداع 1.9 مليار ريال، لنحو 10.7 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم.
وقال المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني: إن 78% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1048 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 92% بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.4 ملايين مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 183 ألف مستفيد، مشكلين 8% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.
وأشار القحطاني إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 92% أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8%، بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 42% وشكل الذكـور المستقلين 58%، موضحًا أن 86% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 14% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.
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