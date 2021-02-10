شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف»: تدمير طائرتين مسيرتين أطلقتهما ميليشيا الحوثي تجاه المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : أعلنت قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن”، اليوم الأربعاء، عن تدمير طائرتين مسيرتين أطلقتهما الميليشيا الحوثية تجاه المملكة، بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين. وأكد التحالف أنه يتخذ الإجراءات اللازمة لتحييد وتدمير القدرات النوعية لميليشيا الحوثي، بما يتوافق مع القانون الدولي.

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