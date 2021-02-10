شكرا لقرائتكم خبر عن «الجوازات» تطلق خدمة «الخليج 365» لتسريع معالجة ملاحظات المستفيدين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أعلنت المديرية العامة للجوازات، عن إطلاق خدمة (الخليج 365) عبر بوابة مقيم الإلكترونية.

وأوضحت الجوازات، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الاستفادة من التقنيات الحديثة؛ التي تمكّن المستفيدين من معالجة الملاحظات التي تعذر تنفيذها دون الحاجة لمراجعة مقار إدارات الجوازات.

كما جاءت خدمة الخليج 365 المتاحة عبر بوابة مقيم في إطار جهود الجوازات لتعزيز التعاملات الإلكترونية والتواصل مع المختصين في المديرية، لمعالجة الملاحظات التي قد تواجه المستفيدين أو تظهر في البوابة وتعيق إنهاء معاملاتهم.