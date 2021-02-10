شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بتوقف «آبل» عن إنتاج «آيفون 12 ميني».. لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف تقرير تقني، أن شركة آبل تواجه صعوبات في تسويق جهاز آيفون 12 ميني، منذ الكشف عنه في أكتوبر الماضي.

وفقاً لموقع “ماي درايفرز”، أكدت شركة آبل أن الاهتمام المتناقص من المستهلكين باقتناء جهاز آيفون 12 ميني، قد يؤدي إلى توقف الشركة عن إنتاج الجهاز في الربع الثاني من عام 2021.

وبحسب المحللين، فإن التخطيط لإيقاف إنتاج هاتف ذكي بعد ثلاثة أشهر فقط من طرحه في الأسواق مؤشر واضح على عدم نجاح المنتج.

ويقول المحللون، إن عمر البطارية القصير نسبياً وسعر الجهاز الباهظ مقارنة بجهاز آيفون SE وصغر حجم الشاشة، قد تكون أسباباً رئيسية في قلة الإقبال على آيفون 12 ميني.

وبالنظر إلى أن أحدث إصدار من آيفون SE اعتمد على تصميم غلاف آيفون 8، فلن يكون من المستغرب أن تقوم الشركة باعتماد تصميم آيفون 12 ميني في إصداراتٍ قادمة.