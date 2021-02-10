أطباء روس يتمكنون من إنقاذ حياة شخص بعد إخراج قلم من جمجمته

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

تمكن أطباء روس من إنقاذ حياة شخص، بعد إخراج قلم من جمجمته، كان قد دخل عن طريق عينه.



واستطاع أطباء قسم الإسعاف في منطقة روستوف، من سحب القلم الذي انتهى في الدماغ بعد دخوله عن طريق العين.

وقال الأطباء إن القلم دخل العين بشكل كامل، ووصلت نهايته إلى مؤخرة الجمجمة.. مر الجسم الغريب بالمليمترات من الأوعية الدموية الرئيسية وجذع الدماغ.

وبعد العملية، خضع المريض لفحص الأشعة المقطعية وتم إدخاله إلى وحدة العناية المركزة، وكان قد تم استقباله في وقت متأخر من مساء يوم 6 فبراير، وفق "سبوتنيك".

وعن كيفية دخول القلم إلى الدماغ، فالأمر لا يزال غير معروف، فالأطباء لم يكن لديهم الوقت والفرصة للحديث حول هذا الموضوع مع المريض. كما لم يتم الإعلان بعد عن التنبؤات بشأن حالته الصحية.