اخبار الخليج

أطباء روس يتمكنون من إنقاذ حياة شخص بعد إخراج قلم من جمجمته

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أطباء روس يتمكنون من إنقاذ حياة شخص بعد إخراج قلم من جمجمته والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

تمكن أطباء روس من إنقاذ حياة شخص، بعد إخراج قلم من جمجمته، كان قد دخل عن طريق عينه.

 

واستطاع أطباء قسم الإسعاف في منطقة روستوف، من سحب القلم الذي انتهى في الدماغ بعد دخوله عن طريق العين.

 

وقال الأطباء إن القلم دخل العين بشكل كامل، ووصلت نهايته إلى مؤخرة الجمجمة.. مر الجسم الغريب بالمليمترات من الأوعية الدموية الرئيسية وجذع الدماغ.

 

وبعد العملية، خضع المريض لفحص الأشعة المقطعية وتم إدخاله إلى وحدة العناية المركزة، وكان قد تم استقباله في وقت متأخر من مساء يوم 6 فبراير، وفق "سبوتنيك".

 

وعن كيفية دخول القلم إلى الدماغ، فالأمر لا يزال غير معروف، فالأطباء لم يكن لديهم الوقت والفرصة للحديث حول هذا الموضوع مع المريض. كما لم يتم الإعلان بعد عن التنبؤات بشأن حالته الصحية.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا