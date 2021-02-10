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اعتراض وتدمير طائرتين "مفخختين" أطلقتهما "أنصار الله" تجاه السعودية

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دبي - محمود عبدالرازق - ووفقا لوكالة الأنباء ، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، بأن "قوات التحالف المشتركة تمكنت، اليوم الأربعاء، من اعتراض وتدمير طائرتين دون طيار (مفخختين) كانتا في طريقهما لاستهداف الأراضي السعودية".

ووفقا للمالكي: "أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية"، حسب تعبيره.

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في أواخر 2014.

وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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