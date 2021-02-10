السعودية... حساب المواطن يبدأ إيداع الدعم لشهر فبراير

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح الحساب عبر موقع "تويتر"، أنه بدأ إيداع الدعم المخصص لشهر فبراير، للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن.

وأشار حساب المواطن إلى أن "إيداع الدعم للمستفيدين سيستمر حتى نهاية اليوم الأربعاء بإذن الله".

يشار إلى أن عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة 38، بلغ نحو 10.7 ملايين مستفيد، وأودع برنامج حساب المواطن اليوم 1.9 مليار ريال مخصص دعم يناير/ كانون الثاني للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

وحساب المواطن هو برنامج حكومي سعودي بدأ في شهر ديسمبر/كانون الأول 2017، بهدف تخفيف الأعباء على المواطن السعودي وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط في المملكة.