مقتل وأسر 5 إثيوبيين هاجمت قواتهم فصيلا من الجيش السوداني

دبي - محمود عبدالرازق - © AP Photo / Hussein Malla

وقال مصدر عسكري سوداني لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إن "فصيل استطلاع من الجيش السوداني، تعرض أمس الثلاثاء، لهجوم من قوة إثيوبية قرب الحدود، وأسفر الهجوم عن مقتل 3 عسكريين وأسر 2 من الجانب الإثيوبي، بالإضافة إلى جرح آخرين".

كان الجيش السوداني قد بدأ، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عمليات لطرد مسلحين غير سودانيين من أراضي منطقتي الفشقة الكبرى، والفشقة الصغرى سيطرت عليها مليشيات إثيوبية مدعومة من أديس أبابا، منذ نحو 26 عاما.

وفيما تؤكد الخرطوم أنها استردت مناطق سودانية، استولت عليها إثيوبيا عام 1995، تطالب إثيوبيا بعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل نوفمبر، لحل النزاع سلميا.

ويرفض السودان المطلب الإثيوبي، مؤكدا أن جيشه داخل أراضيه ولن يغادرها، وأن قضية الحدود محسومة وفقاً لاتفاقيات دولية وثنائية بين البلدين.