أول شركة طيران في العالم تلقح طاقمها بالكامل

دبي - محمود عبدالرازق - ونقل موقع "سكاي نيوز عربية"، عن الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران، توني دوغلاس، قوله: "لقد جعلنا اللقاح متاحا بشكل استباقي لجميع موظفينا، ليس للمساعدة في مكافحة آثار كوفيد-19 فحسب، بل لجعل المسافرين يشعرون بالثقة والطمأنينة في المرة القادمة التي يسافرون فيها معنا".
وأضاف: "نحن شركة الطيران الوحيدة في العالم التي تجعل اختبار كوفيد-19 إلزاميا لكل مسافر وأفراد الطاقم قبل كل رحلة، والآن، نحنأول شركة طيران في العالم مع طاقم تم تطعيمه بنسبة 100 في المئة".
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من جانبها، قالت نائبة الرئيس للخدمات الطبية والمسؤولية الاجتماعية للشركات في مجموعة الاتحاد للطيران، نادية بستكي، إنه "بعد برنامج التطعيم الوطني، عملنا بلا كلل لنصبح عيادة تطعيم كوفيد-19 معتمد لدعم موظفينا وعائلاتهم حتى يتمكنوا من الوصول إلى اللقاح بسهولة".
وأكدت أنه "منذ ديسمبر 2020، نقدم مواعيد تطعيم داخلية لموظفينا وأحبائهم للتأكد من أننا نركز على رفاهية موظفينا".