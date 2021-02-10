أول شركة طيران في العالم تلقح طاقمها بالكامل

دبي - محمود عبدالرازق - ونقل موقع "سكاي نيوز عربية"، عن الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران، توني دوغلاس، قوله: "لقد جعلنا اللقاح متاحا بشكل استباقي لجميع موظفينا، ليس للمساعدة في مكافحة آثار كوفيد-19 فحسب، بل لجعل المسافرين يشعرون بالثقة والطمأنينة في المرة القادمة التي يسافرون فيها معنا".

وأضاف: "نحن شركة الطيران الوحيدة في العالم التي تجعل اختبار كوفيد-19 إلزاميا لكل مسافر وأفراد الطاقم قبل كل رحلة، والآن، نحنأول شركة طيران في العالم مع طاقم تم تطعيمه بنسبة 100 في المئة".

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وأوضح: "اخترت التطعيم في وقت مبكر جدا لإظهار دعمي الشخصي لبرنامج التطعيم الوطني ولتشجيع الجميع في الاتحاد للطيران ممن كانوا مؤهلين للحصول على اللقاح، على تلقيه في أقرب وقت ممكن".

من جانبها، قالت نائبة الرئيس للخدمات الطبية والمسؤولية الاجتماعية للشركات في مجموعة الاتحاد للطيران، نادية بستكي، إنه "بعد برنامج التطعيم الوطني، عملنا بلا كلل لنصبح عيادة تطعيم كوفيد-19 معتمد لدعم موظفينا وعائلاتهم حتى يتمكنوا من الوصول إلى اللقاح بسهولة".