الاتحاد للطيران الإماراتية تعلن تطعيم كافة أعضاء طاقمها الجوى بلقاح كورونا

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة الاتحاد للطيران الإماراتية المملوكة لحكومة أبوظبي اليوم الأربعاء تطعيم كافة أعضاء طاقمها الجوي بلقاح الوقاية من فيروس كورونا.

وأتاحت الشركة لجميع موظفيها لقاحا طورته مجموعة الصين الوطنية للصناعات الدوائية (سينوفارم) ضد كوفيد-19.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة توني دوجلاس في بيان "وفرنا اللقاح لجميع موظفينا ليس فقط لمحاربة تأثيرات فيروس كوفيد-19 بل كذلك لمنح الأمان والطمأنينة للمسافرين عند سفرهم معنا".

وأضاف أنه تلقى اللقاح المتاح مجانا لجميع سكان الإمارات.

ولم يتبين حتى الآن عدد الطيارين وأفراد الأطقم الذين تم تطعيمهم، لكن شركة الطيران قالت إن أكثر من 75 بالمئة من قوتها العاملة تلقت الجرعة الأولى على الأقل من اللقاح.

كما وفرت شركة طيران الإمارات، التي تتخذ من دبي مقرا لها، لموظفيها لقاح سينوفارم ولقاح فايزر-بيونتيك.

وشهدت الإمارات زيادة حادة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا منذ مطلع العام الحالي حيث قفز العدد اليومي للإصابات إلى مستوى قياسي عند 3977 حالة في الثالث من فبراير.