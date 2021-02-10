شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل وزارى مصغر بوزارة الخارجية الإماراتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر رئيس الوزراء الإماراتى، الشيخ محمد بن راشد، إجراء تعديل وزارى داخل وزارة الخارجية، حيث قرر تعيين الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وخليفة شاهين المرر وزيري دولة للشئون الخارجية.

كما شمل القرار إعفاء أنور قرقاش من منصبه كوزير دولة للشئون الخارجية، للعمل كمستشار دبلوماسي لرئيس الدولة وزكي نسيبة للعمل كمستشار ثقافي لرئيس الدولة".

وقال بن راشد، فى تغريدة، عبر حسابه على موقع "تويتر"، أن رئيس الدولة، الشيخ خليفة بن زايد قرر منح قرقاش ونسيبة وسام الاتحاد، تقديرا للجهود التى بذلاها فى خدمة الإمارات، وسياستها الخارجية.