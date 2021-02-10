التليفزيون السعودى: التحالف بقيادة السعودية يدمر طائرتين مفخختين أطلقهما الحوثيون

القاهرة - سامية سيد - قال التلفزيون السعودي إن التحالف بقيادة السعودية أعلن اليوم الأربعاء اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين أطلقهما الحوثيون تجاه المملكة.

وكان قد نقل التليفزيون السعودي عن التحالف قوله، إنه دمر خمسة ألغام زرعتها الجماعة المتحالفة مع إيران في البحر الأحمر.

وأضاف التليفزيون أن الألغام إيرانية الصنع من نوع "صدف" وقال إن التحالف دمر نحو 163 لغما بحريا في المجمل زرعها الحوثيون.