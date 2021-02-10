شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 23 فلسطينيا من الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة طالت 23 فلسطينيا من الضفة، وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 13 فلسطينيا من رام الله والبيرة، و2 من بيت لحم، و3 من جنين و4 من الخليل، وفلسطينيا من القدس.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، رحبت اليوم الأربعاء، بمواقف الاتحاد الأوروبي الرافضة للاستيطان بجميع أشكاله ولعمليات مصادرة الأراضي وهدم المباني وتهجير الفلسطينيين.