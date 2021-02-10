شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه من «الأرصاد» لسكان «جازان»: أمطار رعدية ورياح نشطة حتى الـ8 مساءً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية مع تدنٍ في مدى الرؤية، على محافظات الداير بني مالك، والريث، والعارضة، وفيفا.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 8 مساءً.