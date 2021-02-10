شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه من «الأرصاد» لسكان المدينة: رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية حتى الـ5 مساءً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنورة تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها رياحاً سطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظات بدر ووادي الفرع وينبع. وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الخامسة من مساء اليوم.

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