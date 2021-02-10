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إثيوبيا تتفق على تأمين 9 ملايين جرعة من لقاحات كورونا حتى أبريل

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

قالت وزيرة الصحة الإثيوبية، ليا تاديسي، إن بلادها اتفقت على توفير 9 ملايين جرعة من اللقاحات المضادة لمرض كوفيد-19 حتى أبريل/نيسان.

 

وأضافت أنها تأمل في تطعيم ما لا يقل عن 20% من السكان البالغ عددهم 110 ملايين نسمة بحلول نهاية العام.

 

وتابعت: "من الآن حتى أبريل جرى تخصيص ما يقرب من 9 ملايين جرعة لنا".

 

وقالت: "في غضون هذا العام نريد ضمان (تطعيم) 20% على الأقل من السكان"، مضيفة أن إثيوبيا منفتحة فيما يتعلق بقبول لقاحات في صورة منح، لكنها لا تقوم بأي مشتريات على نحو مستقل وإنما عبر آلية كوفاكس فحسب.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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