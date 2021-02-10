لأول مرة في الشرق الأوسط.. أقمار المريخ تظهر في سماء دبي.. فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - تأتي هذه التجربة الفريدة من نوعها ضمن الحملة الإعلامية المبتكرة التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات بالتزامن مع وصول مسبار الأمل إلى المريخ، بحسب ما ذكر موقع "space".

تستهدف الحملة تعريف الجمهور على أقمار كوكب المريخ وهما "فوبوس" و "ديموس"، باستخدام تكنولوجيا حديثة ومتطورة تعتبر الأولى في الشرق الأوسط، لدعم جهود الدولة وبرنامجها الواعد لاكتشاف كوكب المريخ.

ووصل "مسبار الأمل" الإماراتي، أمس الثلاثاء، بنجاح إلى مدار كوكب المريخ، لتكون الإمارات خامس دولة تصل إلى المريخ على الإطلاق.

كانت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" علقت على وصول "مسبار الأمل" إلى وجهته، حيث قالت، إن "مهمة (مسبار الأمل) نجحت بالفعل بغض النظر عن نتائج سائر مراحل المهمة ونهنئ دولة الإمارات على هذا الإنجاز العظيم".