إليسا تحتفي على طريقتها بمسبار الأمل الإماراتي

دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت إليسا عبر حسابها على "تويتر" صورة لقادة الإمارات محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومحمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

​وعلقت المغنية اللبنانية على الصورة: "بوقت العالم عم يمر بأكثر الظروف سوداوية، مسبار الأمل كان فعلاً اسم على مسمى. فخري بهالانجاز ما بينوصف، وثقتي أكبر بالانجازات المقبلة لدولة الامارات يللي وضعت خير الانسانية وتطورها اهم هدف عندها ونجحت بتحقيقه".

​ووصل "مسبار الأمل" الذي أطلقته الإمارات، مساء الثلاثاء، إلى كوكب المريخ، ليكون بذلك أول مهمة عربية تحقق هذا الإنجاز، بعد رحلة استمرت 7 أشهر قُطعت خلالها مسافة 494 مليون كيلومتر. وبذلك تكون الإمارات، خامس دولة تصل إلى المريخ، وسيتيح ذلك للمسبار البدء في إرسال بيانات عن الغلاف الجوي والمناخ هناك.