"هات لي قائدا كقادة الامارات"... ضاحي خلفان يحتفل بمسبار الأمل

دبي - محمود عبدالرازق - وكتب خلفان مجموعة من التغريدات شكر فيها قادة الإمارات وعلماءها الذي تبنوا وساهموا في إطلاق هذه الرحلة.

وفي تغريدة له كتب خلفان: "جهود مضنية حققت أمنية"، وتابع: "مجموعة كبيرة ونخبة ممتازة من الضباط كانت لهم الهمة العالية في الوصول بمشروع الفضاء إلى المريخ.. لم يظهروا في الصور ولم يكونوا في الخبر ولكن شاء القدر أن يكونوا هم من حصد الثمر".

​وعدد خلفان مجموعة من الضباط الذين كان لهم دورا في المشروع، وكتب "الذين كان لهم الأثر البالغ في مشروع الفضاء..من بداية التأهيل إلى الوصول لمدار المريخ الجميل...من الفريق المتقاعد محمد ضاعن القمزي إلى اللواء طلال بالهول إلى اللواء عوض حاضر إلى اللواء طارش المنصوري..إلى مدير المشروع عمران شرف.. هؤلاء النخبة بماذا نكرمهم ؟؟ انجازهم بلغ المريخ".

​وأرجع خلفان نجاح المشروع إلى "حكمة قادة الإمارات"، وكتب في تغريدة: "عندما يكون حكام البلاد حكماء.. تنتقل من الأرض إلى السماء".

وفي تغريدة أخرى، كتب: "قيادتنا ملهمة للابداع...والله إن ما يفعله اليوم محمد بن زايد سترون ثماره في جوانب علمية قادمة ..اقتربت من الإطلاع عليها فبهرت".

​وتابع: "وحينما تتحدث عن محمد بن راشد وإصراره وعزيمته وتطلعاته تدرك كل معاني الإبداع والتميز". وأضاف: "هات لي قائدا كقادة الإمارات... أوصلك المريخ".

​ووصل "مسبار الأمل" الذي أطلقته الإمارات، مساء الثلاثاء، إلى كوكب المريخ، ليكون بذلك أول مهمة عربية تحقق هذا الإنجاز، بعد رحلة استمرت 7 أشهر قُطعت خلالها مسافة 494 مليون كيلومتر. وبذلك تكون الإمارات، خامس دولة تصل إلى المريخ، وسيتيح ذلك للمسبار البدء في إرسال بيانات عن الغلاف الجوي والمناخ هناك.