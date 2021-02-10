"أبو الغيط" يهنئ الإمارات بوصول مسبار الأمل إلى المريخ

القاهرة - سامية سيد - هنأ الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، دولة الإمارات العربية المتحدة بالنجاح الكبير الذي تحقق بدخول" مسبار الأمل" على مدار المريخ، مؤكداً أن هذا الإنجاز المهم يأتي تتويجاً لتراكم معرفي ونهضة تعليمية وعلمية رعتها الحكومة عبر سنواتٍ وعقود.

وقال"أبو الغيط"، في بيان صحفي اليوم "الأربعاء" إن هذه المهمة الفضائية الفريدة، التي عمل الفريق الإماراتي على إنجازها ، تضع العرب على خريطة التميز العالمي في المجال المعرفي، وتؤكد قدرتهم الالتحاق بركب الحضارة المعاصرة في جانبها العلمي والمعرفي، وتُعيد إلى الأذهان ما سبقت إليه الحضارة العربية من فتوحاتٍ علمية في عصرها الزاهر".