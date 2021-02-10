انطلاق عملية أمنية لملاحقة فلول داعش فى 3 محافظات عراقية

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الاعلام الأمنى العراقى، اليوم الاربعاء، انطلاق عملية أمنية كبرى في ثلاث محافظات هي بغداد وسامراء والأنبار، لملاحقة فلول تنظيم داعش الارهابى.

وذكرت الخلية ـ في بيان أوردته قناة " السومرية نيوز" ـ إن عملية أمنية مشتركة واسعة انطلقت في مناطق غرب بغداد وجزيرة الكرمه وشرق بحيرة الثرثار، حيث شرعت بها قيادات العمليات في بغداد وسامراء والانبار بالاشتراك مع تشكيلات "الحشد الشعبي" في الانبار وسامراء وبإسناد طيران الجيش والقوة الجوية وبإشراف وتخطيط قيادة العمليات المشتركة".

وأوضحت ان "هذه العملية جاءت لتطهير هذه المناطق من عصابات داعش الارهابية وضبط واحكام الحدود الفاصلة بين هذه القيادات".