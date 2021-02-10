شكرا لقرائتكم خبر عن تقني يوضح كيفية الحصول على توقيع إلكتروني لاستخدامه في الخطابات (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح الخبير التقني عبد العزيز الحمادي، طريقة كتابة توقيع إلكتروني، لاستخدامه للحصول على تأشيرة أو إرسال خطاب عبر البريد الإلكتروني.

وقال “الحمادي” في مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع “تويتر”: “إذا كنت تريد امتلاك توقيع إلكتروني، فهناك موقع إلكتروني يتيح هذه الخدمة من خلال هذا الرابط (هنا)”.

وأوضح “الحمادي” أنه عقب الدخول على الموقع يستطيع المستخدم التوقيع بالشكل الذي يريده وباللون الذي يريده، ويمكن تحميل التوقيع بدقة عالية لاستخدامه.