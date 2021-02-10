شكرا لقرائتكم خبر عن «الشؤون البلدية»: إعفاء المواطنين العزاب من الإفصاح عن السكن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن منصة السكن الجماعي تستهدف حاليا الإفصاح عن سكن العمالة غير السعودية فقط، أما إسكان السعوديين «العزاب» فليست ملزمة بالإفصاح والتسجيل في المنصة، بحسب “الوطن”.

يذكر أن منصة السكن الجماعي هي منصة إلكترونية تمكن المنشآت من توضيح معلومات السكن الفردي أو الجماعي للعاملين لديها، وتعمل على التأكد من توفير بيئة سكنية مناسبة لهم بما يتلاءم مع ظروف عملهم وفق معايير واضحة ومحددة تلتزم بها المنشآت، وتقيم بناءً عليها .

ويمكن من خلال المنصة توضيح أنواع الوحدات السكنية الجماعية أو الفردية سواءً كانت مستأجرة أو مملوكة.