شكرا لقرائتكم خبر عن «العنف الأسري» يتفاعل مع واقعة تعرض طفلة للإساءة من قِبل أختها والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري، اليوم الأربعاء، مع حالة طفلة تعرضت للإساءة من قِبل أختها.
وقال المركز في تغريدة عبر تويتر: “إشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول تعرض طفلة للإساءة من قبل أختها، نوضح بأنه تم رصد الحالة وجاري اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص”.
ويأتي تحرك المركز بعد تداول مقطع فيديو لفتاة تصور نفسها وهي تسيء لأختها الصغيرة، فيما واصلت الأخيرة البكاء.
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