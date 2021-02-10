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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لمحاربة كورونا.. أمريكا توافق على عقار "إيلي ليلي" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 فبراير 2021
متابعات_ الخليج 365
قالت شركة إيلي ليلي إن علاجها بالأجسام المضادة لمحاربة "كوفيد-19" حصل على موافقة إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية للاستخدام الطارئ.
وأظهرت بيانات تجربة في مرحلة متأخرة في يناير/ كانون الثاني أن العلاج المركب من اثنين من الأجسام المضادة ساعد في تقليل خطر دخول المستشفى والوفاة في مرضى "كوفيد-19" بنسبة 70 بالمئة.
وقالت الشركة إن العلاج سيكون متاحا على الفور.
وأضافت في بيان "هناك 100 ألف جرعة جاهزة على الفور وستتوفر 150 ألف جرعة إضافية خلال الربع الأول".