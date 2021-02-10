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لمحاربة كورونا.. أمريكا توافق على عقار "إيلي ليلي"

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 فبراير 2021

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قالت شركة إيلي ليلي إن علاجها بالأجسام المضادة لمحاربة "كوفيد-19" حصل على موافقة إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية للاستخدام الطارئ.

 

وأظهرت بيانات تجربة في مرحلة متأخرة في يناير/ كانون الثاني أن العلاج المركب من اثنين من الأجسام المضادة ساعد في تقليل خطر دخول المستشفى والوفاة في مرضى "كوفيد-19" بنسبة 70 بالمئة.

 

وقالت الشركة إن العلاج سيكون متاحا على الفور.

 

وأضافت في بيان "هناك 100 ألف جرعة جاهزة على الفور وستتوفر 150 ألف جرعة إضافية خلال الربع الأول".

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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