شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. مستقر بالسعودية ضباب بالإمارات ودافئ بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت منطقة الخليج طقسا متباينا حيث تنشط الرياح فى المملكة العربية السعودية بينما يكون ضبابيا فى الإمارات ودافئ بالكويت، وإلى التفاصيل...

السعودية

توقعت الأرصاد السعودية وجود طقس مستقر بشكل عام مصحوب بنشاط في الرياح السطحية على أجزاء من منطقي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتمتد هذه التأثيرات إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من منطقي الرياض والشرقية، أما بخصوص درجات الحرارة، فمن المتوقع أن تصل أعلى درجة حرارة في المملكة إلى 33 درجة مئوية وذلك في جدة، بينما تصل أقل درجة حرارة بالمملكة إلى 7 درجات مئوية في منطقة الباحة.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس اليوم، الأربعاء، في مملكة البحرين، سيكون تعالى رطباً أحياناً وبارداً نسبياً خلال الليل.

الرياح: شمالية غربية من 7 إلى 12عقدة وتصل من 15 إلى 20 عقدة أحيانا خلال النهار.

ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين عند السواحل ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة: العظمى 23 درجة مئوية والصغرى 14 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 85 بالمئة والصغرى 40 بالمئة.

ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية - صحو إلى غائم جزئيا أحياناً، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س. وحالة البحرخفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.

الإمارات

الكويت

ليلًا مائل للبروده وغائم جزئيا إلى غائم والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق ، نهارًا دافئ و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 15 - 35 كم/ساعة، وتبلغ العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة.